Ο Σέρχιο Ράμος είναι έτοιμος να προτείνει μέρη για την επισκευή του τροπαίου της Σίτι! (pic)

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση της Premier League, το τρόπαιο έπεσε. Έτσι, ο Γκουντογκάν αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια στο twitter, προκειμένου να βρεθεί κάποιος να κάνει τις απαραίτητες επιδιορθώσεις.

Εκείνος που απάντησε ήταν ο Σέρχιο Ράμος, που έχει εμπειρία στο θέμα, καθώς του είχε πέσει το τρόπαιο από το λεωφορείο το 2011 κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Ρεάλ. «Ίσως να ξέρω κάποια μέρη, αλλά έχω να τηλεφωνήσω από το 2011. Το να σου πέφτει το τρόπαιο έχει γίνει μόδα», απάντησε ο Ισπανός αμυντικός στην ερώτηση του Γκουντιογκάν: «ξέρει κανένας κάποιο μέρος που να επισκευάσει τρόπαια; Ρωτάω για έναν φίλο μου».

I may know a few places, but I haven't called since 2011...

Letting the trophy fall is becoming a trend... @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 8, 2018