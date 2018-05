Βούτηξε για να πάρει φάουλ ο Σαλάχ στο ματς με την Τσέλσι (vid)

Σημειώθηκαν περισσότερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Λεγανές - Λεβάντε; Στη vistabet έχει επιστροφή στοιχήματος*!(21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ με μια τρομερή βουτιά πήγε να ξεγελάσει τον διαιτητή, αλλά του γύρισε... μπούμερανγκ καθώς αντίκρισε τελικά την κίτρινη κάρτα.

Μάλιστα, τη σκέψη του Σαλάχ, σχολίασε αρνητικά και ο Γιούργκεν Κλοπ, τονίζοντας πως δεν θέλει να βλέπει τέτοιες ενέργειες από τους παίκτες του.

Let's not be hasty judging @MoSalah

Maybe he felt a touch & decided to claim it pic.twitter.com/BMKwklcQ6y

— Richard Cracknell (@MrCracknell) 7 Μαΐου 2018