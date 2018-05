Η Μάντσεστερ Σίτι άφησε την απονομή του πρωταθλήματος για το τέλος. Οι πολίτες έμειναν στο 0-0 με την Χάντερσφλιντ, αλλά αυτό δεν πείραξε καθόλου τον Γκουαρδιόλα, τους παίκτες και τους οπαδούς τους, που πανηγύρισαν και γιόρτασαν την κατάκτηση της Premier League.

Our Time. Our City. Our Trophy #mancity pic.twitter.com/XvYWzgAUcT

— Manchester City (@ManCity) May 6, 2018