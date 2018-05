Για τελευταία φορά στο Emirates ως προπονητής της Άρσεναλ ο Βενγκέρ (pic & vid)

Στο μυαλό του ίσως φάνταζε μακρινό όλο αυτό, να όμως που η στιγμή έφτασε. Ο Αρσέν Βενγκέρ στο σημερινό εντός έδρας παιχνίδι με την Μπέρνλι θα μπει για τελευταία φορά στο Emirates ως προπονητής της Άρσεναλ.

Πριν από το παιχνίδι οι παίκτες των δύο ομάδων θα κάνουν διάδρομο για να χειροκροτήσουν, μαζί φυσικά με όλο το Emirates, τον Αλσατό τεχνικό, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οριστικά από τους «Κανονιέρηδες» έπειτα από 22 χρόνια παρουσίας στο Βόρειο Λονδίνο.

Το match programme του αγώνα με την Μπέρνλι είναι φυσικά αφιερωμένο στον Βενγκέρ, ενώ ήδη η Αρσεναλ μέσω αναρτήσεων στα social media βάζει στο κλίμα τους φίλους της για το τελευταίο εντός έδρας ματς με τον Αλσατό στον πάγκο.

For the final time at Emirates Stadium...#MerciArsène pic.twitter.com/x5zOabGuOq

— Arsenal FC (@Arsenal) 6 Μαΐου 2018