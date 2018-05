Ατάκα... φωτιά Μουρίνιο σε Γκουαρδιόλα για τον τίτλο (vid)

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε όλους στην αίθουσα να γελάσουν, ρίχνοντας τη... σπόντα του για τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος εξέφρασε την άποψη πως το να κατακτήσεις το πρωτάθλημα στην Αγγλία είναι πιο σημαντικό από το να κατακτήσεις το Champions League.

«Πάντα θεωρούμε πιο σημαντικό αυτό που κερδίζουμε. Όταν κατέκτησα το Champions League, έλεγα πως αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Όταν κατακτούσα τα πρωταθλήματα, τότε έλεγα ότι αυτά ήταν πιο σημαντικά για μένα. Και όταν δεν κέρδιζα κάτι, έλεγα ότι το να νικάς δεν είναι σημαντικό», σχολίασε με νόημα ο Μουρίνιο και τα γέλια απλώθηκαν σε όλη την αίθουσα.

Retweeted Indy Football (@IndyFootball):

"Pep Guardiola told us last week that for him the Premier League is more important than the Champions League. What is more important for you?"

Jose Mourinho with an expert responsepic.twitter.com/7juSu4m5Cf

— Rajee Ola (@Olarajee) 1 Μαΐου 2018