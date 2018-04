Το «θηρίο» της Γουίκομπ πήγε να... στύψει το κεφάλι του προπονητή του! (pic)

Ο Ακινφένβα αποτελεί τον πιο βαρύ ποδοσφαιριστή των επαγγελματικών κατηγοριών της Αγγλίας. Αγωνίζεται στη Γουίκομπ και το Σάββατο πανηγύρισε την εξασφάλιση της ανόδου στη League One.

Ο 35χρονος φορ ανάρτησε μια φωτογραφία στο twitter κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών με τον προπονητή του, όπου το μπράτσο του είναι τεράστιο!

Μάλιστα, και ο ίδιος αστειεύτηκε με τη δύναμή του, κάνοντας πλάκα ότι... λιώνει το κεφάλι του προπονητή του, Γκάρεθ Εϊνσγουορθ επειδή δεν τον βάζει να παίζει!

«Όταν ο προπονητής σου δεν σε βάζει, και εσύ προσπαθείς να του στύψεις το κεφάλι σαν σταφύλι», έγραψε με χιούμορ.

When ur gaffer don’t put you on, so u try to squeeze his head like a grape#BigAssArm #BMO #BeastMode #Dare2Dream #WeDidIt #Passion #Promotion pic.twitter.com/pAma8RELeS

