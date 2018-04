Κινδυνεύει με τιμωρία ο Σαλάχ (vid)

Η Λίβερπουλ έμεινε στο 0-0 με την Στόουκ, όμως φαίνεται ότι αυτά δεν είναι τα μοναδικά άσχημα νέα για τους κόκκινους. Σύμφωνα με την Sun η πειθαρχική επιτροπή της Premier League θα εξετάσει αν πρέπει ο Σαλάχ να κληθεί σε απολογία για το χτύπημά του στον Μάρτινς Ίντι και αν κριθεί ένοχος κινδυνεύει με τιμωρία 3 αγωνιστικών, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα τον δούμε ξανά φέτος στην Αγγλία. Η επιτροπή που θα το αποφασίσει αποτελείται από 3 άτομα και η απόφαση θα πρέπει να είναι ομόφωνη.

Mohamed Salah attempting to punch Bruno Martins-Indi earlier. Wonder if the @FA will do something about this.. pic.twitter.com/CwXnYaaRpG

— Ryan. (@Vintage_Utd) April 28, 2018