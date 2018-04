O Aρσέν Βενγκέρ επισκέφθηκε το Ολντ Τράφορντ για τελευταία φορά ως τεχνικός της Αρσεναλ και η Γιουνάιτεντ τον τίμησε για την προσφορά του. Ο Σερ Αλεξ έδωσε την πλακέτα στον Αλσατό, ωστόσο φώναξε και τον Ζοσέ Μουρίνιο να βρεθεί σε αυτή τη... σεμνή τελετή. Μετά την αρχική αμηχανία, ο Πορτογάλος βρέθηκε δίπλα στον Βενγκέρ και τον συνεχάρη για όσα έχει προσφέρει...

CLASS: @ManUtd honour @Arsenal manager Arsene Wenger with their very own tribute.

Legends of the game.

pic.twitter.com/ssr1eM9HN1

— SPORF (@Sporf) 29 Απριλίου 2018