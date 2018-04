Η Λίβερπουλ στο πλευρό του βαριά τραυματισμένου οπαδού της (vid)

Ο Ιρλανδός οπαδός της Λίβερπουλ, Σιν Κοξ συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση που δέχθηκε από τους χούλιγκαν της Ρόμα πριν από το μεσοβδόμαδο ματς στο Άνφιλντ.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Στόουκ και όλος ο σύλλογος και οι οπαδοί των Ρεντς βρίσκονται στο πλευρό του άτυχου φίλου της ομάδας.

Στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ, δίπλα στις φανέλες των παικτών, βρίσκεται κρεμασμένη και μια εμφάνιση του ιρλανδέζικου αθλητικού σωματείου στο οποίο είναι μέλος ο Κοξ.

Επίσης, στις πινακίδες του Άνφιλντ θα περνούν μηνύματα συμπαράστασης στον άτυχο φίλο της Λίβερπουλ.

LFC tribute to Sean Cox on the pitch side LED screens. pic.twitter.com/fZPJEHEiIW

— Leigh Davies (@davieslfc) 28 Απριλίου 2018