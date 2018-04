Ο Μοχάμεντ Σαλάχ κορυφαίος στην φετινή Premier League (pics)

Δεν τον αποκαλούν τυχαία «βασιλιά της Αιγύπτου». Ο Μοχάμεντ Σαλάχ τα έχει... σπάσει όλα φέτος στην Premier League πετυχαίνοντας 31 γκολ στο Νησί και 41 σ' όλες τις διοργανώσεις.

Ετσι, ψηφίστηκε από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών ως ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος. Ε, απολύτως λογικό!

«Η ομάδα με βοήθησε αρκετά. Ο τρόπος που παίζουμε, με βοήθησε, μου έδιναν την μπάλα αρκετά. Οπότε η ομάδα με βοήθησε πολύ, ειλικρινά, για να είμαι σ' αυτήν την κατάσταση», δήλωσε ο παίκτης χαρακτηριστικά θέλοντας να σταθεί στην ομαδική δουλειά που γίνεται στους «reds».

Congratulations, Mo! @22mosalah has been named the @PFA Players’ Player of the Year.

https://t.co/YTPLQftjXq #PFAawards pic.twitter.com/oOjbLyXxgw

— Liverpool FC (@LFC) April 22, 2018