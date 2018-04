Οι ιδιαίτερες ευχές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Βενγκέρ (pic)

Ο Αρσέν Βενγκέρ ανακοίνωσε πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Άρσεναλ βάζοντας τέλος σε μια θητεία 22 ολόκληρων ετών. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποθέωσε τον Αλσατό τεχνικό στέλνοντας τις δικές της ευχές με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

«Συγχαρητήρια σε μια απίστευτη πορεία 22 χρόνων στην Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ. Καλή επιτυχία μέχρι το φινάλε της περιόδου, εκτός από το 60ο παιχνίδι σου απέναντί μας την επόμενη Κυριακή», έγραψαν οι «κόκκινοι διάβολοι» στο Twitter με τις δύο ομάδες να τα λένε την Κυριακή για την Premier League.

Congratulations on an incredible 22-year career at Arsenal, Arsene Wenger, and best of luck for the rest of the season… apart from on your 60th game against us next Sunday

— Manchester United (@ManUtd) 20 April 2018