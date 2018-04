Τα ξεχωριστά ρεκόρ του Βενγκέρ με την Άρσεναλ (pics)

Η εποχή του Αλσατού στο Λονδίνο τελειώνει το καλοκαίρι, μετά την επίσημη ανακοίνωση πως δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των «κανονιέρηδων» τη νέα σεζόν.

Μετά από 22 χρόνια και πάμπολλα παιχνίδια ως προπονητής των Λονδρέζων, ο Βενγκέρ έχει κάνει τη δική του μακρά πορεία στα γήπεδα της Premier League. Εκτός των τροπαίων και των επιτυχιών, πολλοί «μικροί» αριθμοί ξεχωρίζουν.

Συγκεκριμένα:

- Είναι ο μόνος που κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή (2003/04), δίχως ήττα σε μια σεζόν.

- Έχει κατακτήσει 7 φορές το Κύπελλο Αγγλίας, περισσότερες από κάθε άλλο προπονητή στην ιστορία του θεσμού.

- Υπό τις οδηγίες του, η Άρσεναλ νίκησε σε 49 συνεχόμενους αγώνες, από τον Μάιο του 2003 ως τον Οκτώβριο του 2004. Έτσι, «έσπασε» το ρεκόρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, που με τον Μπράιαν Κλαφ στον πάγκο της, μέτρησε 42 συνεχόμενες νίκες, από τον Νοέμβριο του 1977 ως τον Νοέμβριο του 1979.

- Παίζοντας για τον Βενγκέρ, ο Τιερί Ανρί σκόραρε 175 γκολ στην Premier League. Αυτά είναι τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη, υπό τις οδηγίες του ίδιου προπονητή!

