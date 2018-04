Το συγκινητικό μήνυμα του Σίλβα για το πρωτάθλημα της Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι ανάρτησε μια φωτογραφία με το μωράκι του που είχε γεννηθεί πρόωρα και είχε νοσηλευτεί στην εντατική, ευχαριστώντας όλους όσους του έδωσαν δύναμη σε μια δύσκολη χρονιά.

«Το τρίτο μου πρωτάθλημα, αλλά το πιο ξεχωριστό. Ευχαριστώ όλους που με υποστηρίξατε αυτή τη δύσκολη χρονιά», έγραψε ο Σίλβα στο twitter.

My 3rd league but this one is the most special.Thanks to everyone for supporting me in this tough year pic.twitter.com/kKslE189uu

— David Silva (@21LVA) 15 Απριλίου 2018