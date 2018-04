Γλέντι σε οπαδό της Γιουνάιτεντ που κοιμήθηκε στο Όλντ Τράφορντ (pic)

Η Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 1-0 από τη Γουέστ Μπρομ, δίνοντας έτσι στη Μάντσεστερ Σίτι την ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο στην Premier League.

Το θέαμα της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν φτωχό με έναν οπαδό της Γιουνάιτεντ να μην το αντέχει και να κοιμάται... όρθιος στην εξέδρα! Μάλιστα, οι φίλοι της Γιουνάιτεντ που κάθονταν δίπλα του τον... τρόλαραν βάζοντας πάνω στο κεφάλι του χάρτινες κούπες καφέ.

What Mourinho did to Old trafford pic.twitter.com/1XvkkQvFC1

— M1Ö (@MesutOzilClass) 15 Απριλίου 2018