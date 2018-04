Ο Γκουαρδιόλα έγραψε ιστορία! (pic)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατάκτησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και έγινε ο πρώτος Ισπανός προπονητής που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Ετσι έφτασε στα 23 τρόπαια την τελευταία 10έτια.

Επίσης, μπήκε στη λίστα με τους μη Άγγλους προπονητές που έχουν στην κορυφή της Premier League. Αυτοί είναι οι:

4 Ιταλοί: Κόντε, Αντσελότι, Ρανιέρι και Μαντσίνι

Δύο Σκωτσέζοι: Φέργκιουσον, Νταλγκλίς

Ενας Γάλλος: Βενγκέρ

Ενας Χιλιανός: Πελεγκρίνι

Ενας Πορτογάλος: Μουρίνιο

