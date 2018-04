Πάρτι ανόδου στο «Μολινό» η Γουλβς! (vids)

Οι «λύκοι» του Νούνο Σάντο είχαν εξασφαλίσει από το βράδυ του Σαββάτου την επιστροφή τους στα «σαλόνια» της Premier League έπειτα τη σεζόν 2011-12, ωστόσο σήμερα ήταν μέρα για... πάρτι. Το «Μολινό ήταν κατάμεστο και η Γουλβς αποθεώθηκε από τον κόσμο της! Οι Ντιέγκο Χότα (21’) και Μπενίκ Αφόμπε (87’) πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, που έφτασαν τους 95 βαθμούς και περιμένουν πλέον τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή (είναι στο +12 από την Κάρντιφ).

The @Wolves changing room right now? Scenes. #WWFC pic.twitter.com/w8f8hXPdap

The on-the-whistle commentary from @BurrowsMikey as Wolves beat Blues after promotion to the @premierleague. #ThePackIsBack

pic.twitter.com/iZktl2L9KX

— Wolves (@Wolves) April 15, 2018