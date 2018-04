Πάγωσαν όλοι στο Riverside Stadium, όταν στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης ο φορ των γηπεδούχων, Πάτρικ Μπάμφορντ έπεσε άτσαλα στο έδαφος κι έχασε τις αισθήσεις του. Ο παίκτης αποχώρησε με φορείο, ενώ τα νέα είναι ευχάριστα, αφού ο Μπάμφορντ συνήλθε άμεσα.

Fans applaud as #Patrick Bamford is carried off on a stretcher. The game was stopped for around 9 minutes during the first half. @boro pic.twitter.com/RLqoX7fQ1s

