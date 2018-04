Τρίτο βραβείο και... ακόμα μια κορυφή για τον Σαλάχ!

Σημειώθηκαν περισσότερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Χιρόνα - Μπέτις; Στη vistabet έχει επιστροφή στοιχήματος*!(21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Αιγύπτιος... καθοδηγητής της Λίβερπουλ, αναδείχθηκε καλύτερος όλων για τον Μάρτιο και αυτό το βραβείο συνοδεύει αυτά των Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου για να του χαρίσουν ακόμα μια αξιοσημείωτη ατομική διάκριση.

Μέσα στον Μάρτιο, ο Σαλάχ σκόραρε 6 φορές σε 4 ματς πρωταθλήματος και είχε και 1 ασίστ. Σε γενικότερο πλαίσιο, σε 43 ματς σε όλες τις διοργανώσεις έχει συμμετοχή σε 50 γκολ του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, με 39 τέρματα και 11 «σερβιρίσματα» στους συμπαίκτες του.

Mohamed Salah is the first footballer to win Premier League Player of the Month three times in a single season. #BTSportScore pic.twitter.com/59YgNpdcW6

— BT Sport Score (@btsportscore) April 13, 2018