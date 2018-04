Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της Αρσεναλ με τη Σαουθάμπτον (3-2) την Κυριακή το μεσημέρι, ο Μοχάμεντ Ελνένι είδε τον διαιτητή να τον αποβάλει. Ουσιαστικά δεν υπήρχε λόγος όμως και ήταν άδικη απόφαση, κάτι που κατανόησε η Αγγλική Ομοσπονδία και πήρε πίσω την κόκκινη κάρτα. Ετσι ο Αιγύπτιος μέσος θα είναι διαθέσιμος για τους Gunners.

#AFC | Elneny incident, not a red card in my opinion but there you go... pic.twitter.com/BSeMVCf2NO

— Chris Davison (@c11davison) April 8, 2018