Φωτογραφία του Μέσι στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ! (pic)

Η φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι να καθαρίζει τα παπούτσια του είναι μετά από ένα φιλικό της Αργεντινής με την Κροατία το 2014.

Ο προπονητής των Ακαδημιών της Γιουνάιτεντ και πρώην παίκτης του συλλόγου, Νίκι Μπατ πήρε την πρωτοβουλία να τοποθετήσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ προκειμένου να μην... παίρνουν αέρα τα μυαλά των νεαρών παικτών της ομάδας.

Στη Γιουνάιτεντ θεωρούν πως οι νεαροί παίκτες της ομάδας θα παραμένουν ταπεινοί βλέποντας έναν σταρ του παγκοσμίου επιπέδου, όπως ο Μέσι, να καθαρίζει μόνος του τα παπούτσια στα αποδυτήρια.

