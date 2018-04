Παίκτης του μήνα για 4η φορά ο Σαλάχ (pic)

Για τέταρτη φορά φέτος ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδεικνύεται σε παίκτης του μήνα.

Ο Αιγύπτιος σημείωσε έξι γκολ και άφησε πίσω του τους Ντέλε Άλι, Σον, Βερτόνχεν της Τότεναμ και τους Σανέ, Σίλβα. Σε 43 ματς μετρά γκολ (σ' όλες τις διοργανώσεις) ενώ έχει μοιράσει και 13 ασίστ.

Η χρονιά του είναι σούπερ κι αυτό φαίνεται όποτε μπαίνει στο γήπεδο!

Congratulations, @22mosalah!

Salah wins #PFAawards Player of the Month for fourth time: https://t.co/zXGB7LTWhX pic.twitter.com/TStAYPLauC

— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2018