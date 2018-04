Το φοβερό ξεκίνημα του Ομπαμεγιάνγκ στην Άρσεναλ! (pic)

«Καυτός» είναι ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στα πρώτα του ματς με την Άρσεναλ.

Ο Γκαμπονέζος φορ έχει συμμετοχή σε 7 γκολ της ομάδας του (6 γκολ και 1 ασίστ) στα πρώτα του 7 παιχνίδια στην Premier League, κάνοντας το καλύτερο ξεκίνημα παίκτη στην ιστορία των Λονδρέζων.

O Oμπαμεγιάνγκ έκανε το 1-1 στο 28' με την Σαουθάμπτον, απαντώντας στο γκολ του Λονγκ.

@Aubameyang7 has been directly involved in seven goals in his first seven #PL matches (six goals, one assist), more than any other player in their first seven appearances for @Arsenal pic.twitter.com/huwWHBhKfM

— Premier League (@premierleague) 8 Απριλίου 2018