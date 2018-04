Αγαπημένο «θύμα» του Τσιτσαρίτο η Τσέλσι! (pic)

Βλέπει Τσέλσι και αφηνιάζει ο Τσιτσαρίτο.

Ο Μεξικανός φορ σκόραρε στο Stamford Bridge για το 1-1 της Γουέστ Χαμ και έφτασε τα 9 γκολ απέναντι στους Λονδρέζους.

Η συγκεκριμένη επίδοση των 9 τερμάτων είναι η καλύτερη που έχει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Αγαπημένο του «θύμα» η ομάδα του Κόντε.

