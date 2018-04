To... πούλμαν του Ζοσέ πάει στο Ετιχαντ (vid)

Το πούλμαν του... Μουρίνιο βγήκε στο Μάντσεστερ και μέσα σε λίγη ώρα είχε γίνει viral! «Το μεγάλο κόκκινο πούλμαν του Ζοζέ» ήταν το μήνυμα του παραδοσιακού διώροφου πούλμαν που έκανε βόλτες στην πόλη του Μάντσεστερ λίγες ώρες πριν το ντέρμπι. Το τρολάρισμα ήταν απίθανο και συνέχιζε: «επόμενη στάση Έτιχαντ Στάντιουμ», την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι και φυσικά δίπλα στο μήνυμα υπήρχε η φωτογραφία του Μουρίνιο.

Just seen this from the office #JosesBigRedBus pic.twitter.com/s3TYhRHS96

— Isaac Martin (@IAmIsaacMartin) April 6, 2018