Ρούνεϊ: «Δυσκολότερο το δικό μου ψαλιδάκι απ' αυτό του Ρονάλντο» (vid)

Ο Ρίο Φέρντιναντ ρώτησε όσους τον ακολουθούν στο twitter «ποιο είναι καλύτερο ψαλιδάκι;», έχοντας φωτογραφία με αυτή των Ρονάλντο και Ρούνεϊ.

Ο πρώην αρχηγός της Γιουνάιτεντ, πάντως, εξήγησε το λόγο που προτιμά το δικό του απ' αυτό του Πορτογάλου, τονίζοντας ότι:

«Νομίζω ότι ήταν δυσκολότερο τεχνικά αυτό που είχα βάλει εγώ. Οπότε πηγαίνω με το δικό μου»,

Quick vote.... Which finish was better... RT for @Cristiano & Like for @WayneRooney?!!!! #UCL #Ronaldo #Rooney pic.twitter.com/YtdcxbNjsn

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) April 3, 2018