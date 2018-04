Ο Μπερνάρντο Σίλβα δέχεται σκληρό bullying από τους συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Σίτι! (vids)

Είναι κάτι που έχει περάσει στα ψιλά, ωστόσο πλέον παύει να είναι αστείο. Το bullying που δέχεται ο Μπερνάρντο Σίλβα στην πρώτη του χρονιά στο Μάντσεστερ από τους συμπαίκτες του στη Σίτι δεν έχει προηγούμενο.

Τελευταίο περιστατικό που του συνέβη ήταν αυτό που οι Έντερσον και Φερναντίνιο του έσπασαν αυγό στο κεφάλι μέσα στα αποδυτήρια!

Poor Bernardo... why always him? [Instagram/fernandinho] pic.twitter.com/6Z2fO1PYNe — City Watch (@City_Watch) 3 Απριλίου 2018

Ωστόσο, όπως είπαμε, αυτό ήταν το τελευταίο περιστατικό bullying καθώς ήδη τον έχουν πετάξει στην πισίνα...

1. Bernardo Silva getting launched into a pool.pic.twitter.com/4s6qlnwkvX (@Beardamendi) 1 Απριλίου 2018

Του έχουν βάψει τα παπούτσια και τα έχουν κρεμάσει από την οροφή των αποδυτηρίων...

6. Bernardo has his shoes spray painted black and tied to the roof, again. pic.twitter.com/2smUQ5iWQH (@Beardamendi) 1 Απριλίου 2018

Τον έχουν πάει... σηκωτό για προπόνηση

3. Bernardo struggling to escape from Gabriel Jesus and Zinchenko.pic.twitter.com/BmDX6n75P0 (@Beardamendi) 1 Απριλίου 2018

Τον έχουν... γλεντήσει την ώρα που κάνει την ανάγκη του

4. Bernardo getting harassed in the bogs. pic.twitter.com/A5vYizXTxG (@Beardamendi) 1 Απριλίου 2018

Και τον τρολάρουν με κάθε πλάκα που μπορεί να φανταστεί κανείς...