Ο Μπερνάρντο Σίλβα δέχεται σκληρό bullying από τους συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Σίτι! (vid)

Είναι κάτι που έχει περάσει στα ψιλά, ωστόσο πλέον παύει να είναι αστείο. Το bullying που δέχεται ο Μπερνάρντο Σίλβα στην πρώτη του χρονιά στο Μάντσεστερ από τους συμπαίκτες του στη Σίτι δεν έχει προηγούμενο.

Τελευταίο περιστατικό που του συνέβη ήταν αυτό που οι Έντερσον και Φερναντίνιο του έσπασαν αυγό στο κεφάλι μέσα στα αποδυτήρια!

Poor Bernardo... why always him? [Instagram/fernandinho] pic.twitter.com/6Z2fO1PYNe

— City Watch (@City_Watch) 3 Απριλίου 2018