Επικό τρολάρισμα Μπεγερίν - Εζίλ! (pics)

Καλό είναι το κλίμα στην Άρσεναλ μετά τη δύσκολη νίκη επί της Στόουκ και αυτό βγήκε προς τα έξω και στα social media με τους Μπεγερίν και Οζίλ να... τρολάρουν ο ένας τον άλλο!

Την αρχή έκανε ο Μπεγερίν, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία του κρατώντας ένα κοστούμι από ακριβό οίκο μόδας, ο οποίος αποτελεί χορηγό της Άρσεναλ και έγραψε: «Όταν ο Μεσούτ Οζίλ περπατά στα αποδυτήρια».

Η απάντηση από τον Γερμανό άσο ήταν άμεση, με τον Εζίλ σε χιουμοριστικό ύφος να λέει στον Μπεγερίν ότι δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο πέρα από το... μαλλί του! «Και οι δύο ξέρουμε ότι δεν έχεις μάτια για τίποτε άλλο πέρα από το κομψό μαλλί σου στα αποδυτήρια».

We both know you have no eyes for anything but your precious hair in the dressing room Just kidding! Love you too bro https://t.co/MS7UZcD9Yl

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 1 Απριλίου 2018