Στους... βοηθούς του Μουρίνιο ο γιος του! (pic)

Αρκετά νέα πρόσωπα είχε ο πάγκος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αναμέτρηση με τη Σουόνσι το Σάββατο, όπου οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πήραν το τρίποντο με 2-0.

Ο ένας ήταν ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος δηλώθηκε από τη Γιουνάιτεντ στο τεχνικό τιμ του Μουρίνιο προκειμένου να αρχίσει να παίρνει τις απαραίτητες εμπειρίες για την καριέρα που θέλει να ακολουθήσει αφού κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο άλλος, όμως, ήταν ένας νεαρός, ο οποίος έγινε αντιληπτός από το τιτίβισμα του Κάρικ στο twitter. Ποιος ήταν αυτός; Ο γιος του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος τον δήλωσε ανάμεσα στους βοηθούς του για το ματς με τη Σουόνσι!

Μάλιστα, πέρυσι, ο Μουρίνιο μιλώντας σε ντοκιμαντέρ της πορτογαλικής τηλεόρασης είχε αστειευτεί λέγοντας πως ο γιος του μπορεί να βρει κάποια θέση ανάμεσα στους συνεργάτες του στο μέλλον...

Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted pic.twitter.com/aWwVoTHzKe

— Michael Carrick (@carras16) 31 Μαρτίου 2018