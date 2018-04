Τον... πήρε ο ύπνος και η ομάδα του έχασε στο 94’! (vid)

Σε μία από τις παράξενες στιγμές της σεζόν στην πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας η Γουόκινγκ ηττήθηκε από την Μάκλσφιλντ με 3-2 στο 94’ επειδή ένας αμυντικός της... κοιμήθηκε! Για την ακρίβεια πίστεψε ότι η φάση είχε τελειώσει, σταμάτησε, πιάνοντας το κεφάλι του μόνο και μόνο για να καταλάβει τη γκάφα που έκανε όταν κατάλαβε τι συνέβη.

Τσέλσι - Τότεναμ με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Never turn your back on the game

This Woking defender could have been the hero... pic.twitter.com/bZGXV2nHvT

— The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) April 1, 2018