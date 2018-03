Με προστατευτικά γυαλιά και ποδοσφαιρικά παπούτσια οι σεκιούριτι της Γουέστ Χαμ (pics)

Η εισβολή των οπαδών και οι άσχημες σκηνές στο ματς της Γουέστ Χαμ με την Μπέρνλι οδήγησε την ασφάλεια του σταδίου να πάρει προληπτικά μέτρα πριν το παιχνίδι με την Σαουθάμπτον. Έτσι, οι σεκιούριτι εμφανίστηκαν με ποδοσφαιρικά παπούτσια, ώστε να έχουν καλύτερη ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, και προστατευτικά γυαλιά.

Γιουβέντους - Μίλαν! Με υψηλές αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

London Stadium stewards are all wearing football boots and safety goggles in anticipation of more West Ham crowd trouble this afternoon https://t.co/KTJkz2mUir pic.twitter.com/2rNmpwzDmp

— Telegraph Football (@TeleFootball) March 31, 2018