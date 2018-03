Πρωτιά... από την άσπρη βούλα ο Μιλιβόγεβιτς (pic)

Οι «αετοί» προηγήθηκαν απέναντι στους «κόκκινους» με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος έστειλε τον Κάριους στην άλλη γωνία, στο πέναλτι που κέρδισε ο Γουίλφριντ Ζαχά.

Με το γκολ αυτό, ο Μιλιβόγεβιτς έγινε πλέον ο πρώτος σκόρερ της Premier League για τη φετινή σεζόν όσον αφορά την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, φτάνοντας στα 7 τέρματα με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Ο βιονικός χαφ έχει αστοχήσει μόλις μια φορά, ενώ, η Πάλας είναι η ομάδα με τα περισσότερα κερδισμένα πέναλτι για φέτος, φτάνοντας στον αριθμό 9.

Luka Milivojevic has scored more penalties than any other player in the #PL this season (7)

Crystal Palace 1-0 Liverpool (23 mins)#CRYLIV pic.twitter.com/kWn2kk1mE8

— Premier League (@premierleague) 31 Μαρτίου 2018