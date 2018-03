Οι παίκτες της Άρσεναλ τα βρίσκουν... σκούρα προφέροντας το όνομα του Μαυροπάνου! (vid)

Ο Περ Μερτεσάκερ ήταν ο δάσκαλος στο σκετσάκι που ετοίμασε η Άρσεναλ, με τους Χόλντινγκ και Μέιτλαντ-Νάιλς να κάνουν τους μαθητές, προσπαθώντας να προφέρουν δύσκολα ονόματα συμπαικτών τους.

Στη δοκιμασία που τους έβαλε ο Μερτεσάκερ, πέρα από το όνομα του Χένρικ Μχιταριάν ήταν και αυτό του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου φυσικά. Και με τα δύο οι ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ φαίνεται πως δυσκολεύτηκαν!

To celebrate the launch of our new JG app game Word Match, we enlisted the help of @mertesacker to put @RobHolding95 and @Ains_7 spelling skills to the test

— Junior Gunners (@JuniorGunners) 26 Μαρτίου 2018