Πρώτο συμβόλαιο στο «διαμάντι» της η Γιουνάιτεντ

Ο 18χρονος διεθνής με τις «μικρές» Εθνικές του Βελγίου (γεννημένος στο Μπουρουντί) υπέγραψε με τη Γιουνάιτεντ το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Λαργκί Ραμαζανί εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Μάντσεστερ το περσινό καλοκαίρι και στόχος του Μουρίνιο είναι να τον έχει στο ρόστερ του την επόμενη σεζόν.

Congratulations to #MUFC Under-18s star Largie Ramazani, who has signed a first professional deal with the club.

https://t.co/5RtOpwtrTI pic.twitter.com/W12SgIZTWA

— Manchester United (@ManUtd) March 21, 2018