Ζήτησε συγγνώμη από τον Καρνέζη ο Σαλάχ (vid)

Το ματς στο Άνφιλντ μόλις είχε τελειώσει με τον Σαλάχ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Αιγύπτιος άσος είχε σκοράρει καρέ σε βάρος της Γουότφορντ με τον Ορέστη Καρνέζη να μαζεύει συνολικά πέντε φορές την μπάλα από την εστία του.

Ο Σαλάχ, με το σφύριγμα της λήξης, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κατευθύνθηκε προς το μέρος του Έλληνα τερματοφύλακα, του έσφιξε το χέρι και του ζήτησε συγγνώμη για τα τέσσερα γκολ που σημείωσε.

Mo Salah apologised to Watford goalkeeper Orestis Karnezis today after scoring four goals “I’m sorry....”

