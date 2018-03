Καθάρισαν το χιόνι από το «Ολντ Τράφορντ» με απίστευτη ταχύτητα (vids)

Το βράδυ του Σαββάτου η Γιουνάιτεντ υποδεχόταν την Μπράιτον για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Στη Βόρια Αγγλία όμως είχε χιονίσει έντονα και το «Ολντ Τράφορντ» είχε ντυθεί στα λευκά. Ωστόσο, το τερέν καθαρίστηκε από το χιόνι με συνοπτικές διαδικασίες και το φοβερό ήταν ότι το χορτάρι έμεινε σε εκπληκτική κατάσταση, λες και δεν είχε ρίξει ούτε μία νιφάδα. Οι συγκρίσεις με γήπεδα της περιοχής μας, περιττεύουν...

— Match of the Day (@BBCMOTD) March 17, 2018

It's snow joke at @[Manchester United] . #bbcfacup pic.twitter.com/Ww0yyOJ8lf

Clearing the snow off the pitch at Old Trafford#MUFC @BBCRMsport pic.twitter.com/ddgYzxVoEX

— ᗷIᒪᒪ ᖇIᑕᕮ (@billrice23) March 17, 2018