Κορυφαίος όλων, πέρασε τον Τόρες ο Σαλάχ (vids)

Με τα δύο γκολ που σημείωσε στο α' μέρος κόντρα στη Γουότφορντ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφτασε τα 26 στο πρωτάθλημα, αλλά κυρίως τα 34 σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεπέρασε τον Φερνάντο Τόρες (2007-'08) και έγινε αυτός ο κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.

