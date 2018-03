Ο Φιρμίνο έγινε... σερβιτόρος και έφερε την τούρτα γενεθλίων σε οπαδό της Λίβερπουλ! (vid)

Ο Φιρμίνο έτυχε να τρώει σε ένα γιαπωνέζικο εστιατόριο, όταν το προσωπικό του ζήτησε να σερβίρει την τούρτα σε μια 40χρονη οπαδό της Λίβερπουλ που γιόρταζε τα γενέθλιά της!

Ο άσος της Λίβερπουλ δεν είπε «όχι» με την οπαδό των Ρεντς να τρελαίνεται από τη χαρά της!

Just when you thought this lad couldn't get any better

Bobby Firminho brings out my mates birthday cake

What a guy pic.twitter.com/CJ8y5waxqw

— Reffy Roberto (@Gaffa_1980) 15 Μαρτίου 2018