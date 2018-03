Κέιν: «Θα κάνω ό,τι μπορώ να επιστρέψω πιο γρήγορα»

Άτυχος στάθηκε ο Χάρι Κέιν σε μία χρονιά που όλα του πήγαιναν τόσο καλά. Ο Άγγλος επιθετικός της Τότεναμ έχει πετύχει έως τώρα 35 γκολ σε 39 συμμετοχές με τους... πετεινούς, αλλά λόγω ενός τραυματισμού στον αστράγαλο θα μείνει εκτός για πάνω από έναν μήνα.

Ο ίδος πάντως είναι αποφασισμένος να επιστρέψει πιο δυνατός γράφοντας στον λογαριασμό του στο twitter: «Είμαι απογοητευμένος που θα πρέπει να μείνω εκτός μέχρι τον επόμενο μήνα, αλλά οι τραυματισμοί είναι μέρος του αθλήματος. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω όσο πιο σύντομα γίνεται».

Disappointing to be out until next month but injuries are part of the game. Will do everything I can to get back out there asap. pic.twitter.com/sznSx6C5Kl

— Harry Kane (@HKane) March 14, 2018