Έκλεψαν το αυτοκίνητο του διαιτητή επειδή τους αδίκησε! (pic)

Η Ένφιλντ επικράτησε με 3-2, με τη Σάιγουελ να φωνάζει για δύο γκολ που ακυρώθηκαν και για ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της αντιπάλου.

Μετά το ματς οι οπαδοί της, εκνευρισμένοι από τις αποφάσεις, έφτασαν στο σημείο να κλέψουν το αυτοκίνητο του διαιτητή που ήταν παρκαρισμένο έξω από το γήπεδο, ένα Peugeot 307!

Μάλιστα ο σύλλογος μέσω twitter έβγαλε ανακοίνωση, παρακαλώντας τους οπαδούς που το έκαναν να επιστρέψουν το αυτοκίνητο!

IMPORTANT: The club is appealing for witnesses after the referee's car was stolen following today's home loss.

Despite frustrations, the club condemns this act of theft and we urge whoever stole the silver Peugeout 307 to return it immediately. #SFC

— Sywell Football Club (@SywellFC) 10 Μαρτίου 2018