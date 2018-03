Ο Αιγύπτιος άσος είχε δεχθεί τρολάρισμα από τον Άσλεϊ Γιανγκ της Γιουνάιτεντ μετά την ήττα στο μεταξύ τους ντέρμπι, αλλά πήρε τη ρεβάνς μετά τον χθεσινό αποκλεισμό των «Κόκκινων Διαβόλων» από τη Σεβίλλη στο Champions League.

«Η κλήρωση του Champions League θα αργήσει να έρθει», σχολίασε με καυστικό τρόπο ο Σαλάχ, γελώντας με την ήττα της Γιουνάιτεντ που την άφησε εκτός συνέχειας.

The UCL draw can't come soon enough

— Mohamed Salah (@22mosalah) 13 Μαρτίου 2018