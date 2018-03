Αγριο κράξιμο από Μουρίνιο σε Ντε Μπουρ (vid)

«Διάβασα κάτι, μια δήλωση του Φρανκ Ντε Μπουρ. Του χειρότερου προπονητή στην ιστορία της Premier League. Επτά ματς, επτά ήττες, μηδέν γκολ. Είπε ότι δεν είναι καλό για τον Μάρκους Ράσφορντ να έχει προπονητή εμένα. Αν είχε προπονητή τον Φρανκ, θα μάθαινε σίγουρα πως να χάνει σε κάθε ματς» είπε ο Μουρίνιο για τον Ολλανδό που έκανε ένα ντροπιαστικό ρεκόρ με την Κρίσταλ Πάλας στο ξεκίνημα της σεζόν που διανύουμε.

Meanwhile, shots fired. Mourinho calls Frank de Boer the "worst manager in the history of the Premier League". The comment came after de Boer said it was "a pity" Rashford is coached by Mourinho. pic.twitter.com/DCfWF0gKps

