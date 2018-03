«Εβγαλα τον Ράσφορντ επειδή ο Γκάρι Νέβιλ ζητούσε κόκκινη» (vid)

Η κόντρα του Πορτογάλου με τους ειδικούς, πρώην άσους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται. Πολ Σκόουλς και Γκάρι Νέβιλ έχουν συγκρουστεί φέτος με τον Special One, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία να ειρωνευτεί τον δεύτερο σε ερώτηση που του έγινε για τον Μάρκους Ράσφορντ. «Ακουσα ότι ο Γκάρι Νέβιλ ζητούσε δεύτερη κίτρινη στον Ράσφορντ, οπότε φοβήθηκα ότι ο διαιτητής ίσως τον άκουσε και επηρεάστηκα από αυτό».

Jose Mourinho says he took Rashford off because @GNev2 was asking for a red card pic.twitter.com/DbTivuKj7W

— BeanymanSports (@BeanymanSports) March 10, 2018