Ο Μπεγιερίν βρήκε τη μικρή οπαδό που του είχε κλέψει την καρδιά! (vid)

Στο ματς της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας λίγο πριν την Πρωτοχρονιά μία μικρή οπαδός των κανονιέρηδων κρατούσε ένα πανό που έλεγε «Μπεγιερίν σ’ αγαπώ». Ο Ισπανός αμυντικός δεν το είδε εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν το αντιλήφθηκε αργότερα ξεκίνησε εκστρατεία μέσω των social media, προκειμένου να την βρει και την γνωρίσει. Λίγες εβδομάδες αργότερα τα κατάφερε και της έκανε την έκπληξη της ζωής της!

Came across this picture of last nights game, could everyone RT and help me find this young fan please? pic.twitter.com/o7WV2oO7CU

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) December 29, 2017