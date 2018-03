O Ομπαμεγιάνγκ στέλνει φανέλα σε φίλαθλο μέσω twitter! (pic)

Ο Ομπαμεγιάνγκ... κέρδισε τους Αγγλους και ειδικότερα τους φίλους της Μπράιτον με μια ενέργειά του. Mικρός φίλος της νεοφώτιστης έδειξε στην κάμερα ένα πόστερ όπου ανέφερε: «Ομπαμεγιάνγκ, μπορώ να έχω σε παρακαλώ τη φανέλα σου;#SuperHero #BiggestFan». Ο Γκαμπονέζος δεν τον είδε ποτέ κι έδωσε τη φανέλα του σε παίκτη της Μπράιτον. Ωστόσο, ο Λουκ Τζεξ δεν το έβαλε κάτω και μέσα από το twitter είχε ακόμα μια ευκαιρία γράφοντας: «Γεια σου Ομπαμαγιένγκ, εμφανίστηκα και στο Sky sports, αλλά φανέλα δεν πήρα...». Κι όμως πέτυχε, αφού ο 29χρονο απάντησε «Συγγνώμη που δε σε είδα κι έδωσα αλλού τη φανέλα. Στείλε μου τη διεύθυνσή του και θα την έχεις...»

@Aubameyang7 @SkySports @SoccerAM Hey Aubameyang I even made sky sports but I didn't get your shirt?? pic.twitter.com/MGfod8mJZd

— Luca Jex (@LucaJex10) March 4, 2018