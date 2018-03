Τσεχ: «Είμαι απαράδεκτος που δέχθηκα δύο τέτοια γκολ»

Οι Gunners έχασαν 2-1 στην έδρα των νεοφώτιστων και ο Τσέχος, πήρε πάνω του στην ευθύνη για την ήττα που έστειλε την ομάδα του πολύ μακριά από το Champions League. «Αν θέλεις να κάνεις εκτός έδρας νίκη στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, δεν γίνεται ο τερματοφύλακάς σου να δέχεται δύο γκολ σαν και αυτά που δέχθηκα σήμερα εγώ. Απλά δεν είναι δυνατόν» έγραψε ο 35χρονος στο twitter.

If you want to win a game away of home in the best league in the world your GK can’t concede 2 goals like I did today ... it’s simply not possible ... The team fought back but the damage was done .

— Petr Cech (@PetrCech) March 4, 2018