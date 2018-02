Η Τότεναμ παρουσιάστηκε σοβαρή στο δεύτερο παιχνίδι με τη Ροτσντέιλ, τη διέλυσε με 6-1 και βρέθηκε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός τη Σουόνσι. Το... VAR έκλεψε την παράσταση, έκανε άνω - κάτω τους γηπεδούχους, αφού ακυρώθηκε γκολ του Λαμέλα, αλλά και το πέναλτι του Σον. Αλλωστε, ο τελευταίος έκανε το... λάθος να σταματήσει πριν σουτάρει και φυσικά δεν είχε δεύτερη ευκαιρία.

And Son's penalty gets taken away after 30 minutes of deliberation and a yellow car #VAR #TOTROC #THFC pic.twitter.com/M6Ln8uNlVi

— Jonah Takalua (@Destaquito2) February 28, 2018