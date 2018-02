Η Σίτι έβαλε την πρώτη σφραγίδα στη φετινή εντυπωσιακή της σεζόν, αφού επικράτησε 3-0 της Αρσεναλ στον τελικό του League Cup! Ηταν η 5η κούπα στη διοργάνωση για τους Πολίτες, αλλά και πρώτη γενικότερα του Πεπ στο Νησί. Η Μάντσεστερ είχε ουσία, τον Κομπανί σε εξαιρετική κατάσταση και τον Αγουέρο να σημειώνει το 199ο του τέρμα με την ομάδα. Αποχώρησαν οι οπαδοί της Αρσεναλ, ούτε τώρα ο Βενγκέρ στο League Cup.

H Αρσεναλ μπήκε πιο ορεξάτη στο ματς και στο 8ο λεπτό έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει. Ο Οζιλ έκανε την πάσα, όμως ο Ομπαμεγιάνγκ από κοντά δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Μπράβο. Οι Λονδρέζοι συνέχισαν την πίεση και πέντε λεπτά αργότερα, ο Μονρεάλ ζήτησε πέναλτι, χωρίς όμως να κερδίζει κάτι! Η Σίτι στην πρώτη της φάση.... πάγωσε τους Κανονιέρηδες. Ο Μπράβο έκανε το βολέ, ο Μουστάφι υπέπεσε σε γκάφα και ο Αγουέρο με ιδανικό πλασέ σκόραρε για 7η φορά στα οκτώ τελευταία με την Αρσεναλ. Ο Βενγκέρ ζήτησε φάουλ στον παίκτη του, αλλά το VAR δικαίωσε τον διαιτητή! Οι Λονδρέζοι προσπάθησαν να απαντήσουν, ωστόσο η Μάντσεστερ χωρίς να εντυπωσιάζει με την απόδοσή της κρατούσε εύκολα το μηδέν! Ο Κομπανί ήταν εξαιρετικός στα μετόπισθεν και όποτε χρειάστηκε είχε σωστές τοποθετήσεις.

Καλύτερο το ξεκίνημα της Σίτι στην επανάληψη, με τον Κομπανί να έχει καλό σουτ στο 48', το οποίος όμως κατέληξε κόρνερ. Οι Πολίτες ήταν πιο ουσιαστικοί, ανέβασαν την απόδοσή τους και παρά τον τραυματισμό του Φερναντίνιο δεν πτοήθηκαν. Ετσι, στο 58' ήρθε το δεύτερα τέρμα για τη Σίτι. Ο Γκουντογκάν έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και ο Κομπανί με προβολή πέτυχε το 2-0, δικαιώνοντας έτσι τον Πεπ για την απόφασή του να τον χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα! Επτά λεπτά αργότερα η Σίτι σφράγισε τη νίκη! Ο Ντανίλο στάθηκε όρθιος, μοίρασε ιδανικό στον Σίλβα, ο οποίος με άψογο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-0! Μια ευκαιρία του Ιβόμπι στο 78' ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η ομάδα του Βενγκέρ!

Η απογοήτευση ήταν έκδηλη στις τάξεις των οπαδών της Αρσεναλ και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως αρκετά λεπτά πριν το τέλος αποχώρησαν από το γήπεδο...

Άρσεναλ: Οσπίνα, Μπεγερίν, Κοσιελνί, Μουστάφι, Μονρεάλ (26' Κολάσινατς), Τσέιμπερς (65' Γουέλμπεκ), Τσάκα, Γουίλσιρ, Ράμσεϊ (73' Ιβόμπι), Οζίλ, Ομπαμεγιάνγκ

Μάντσεστερ Σίτι: Μπράβο, Γουόκερ, Οταμέντι, Κομπανί, Ζιτσένκο, Φερναντίνιο (52 Μπερνάρντο), Σανέ (77' Ζεσούς), Ντ. Σίλβα, Ντε Μπρόινε, Στέρλινγκ, Αγουέρο (89' Φοντέν).



