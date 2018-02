Οπαδός σε Αγουέρο πριν την μπουνιά: «Γλείψε τον π@#$* μου»

Εκτός από τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, η Σίτι κινδυνεύει να χάσει με βαριά τιμωρία και τον Κουν Αγουέρο, ο οποίος και γρονθοκόπησε οπαδό της Γουίγκαν. Ο Αγουέρο μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας για ό,τι συνέβη δίνοντας τη δική του εκδοχή. Ετσι, οι «Πολίτες» έκαναν γνωστό πως υπήρξε σοβαρή πρόκληση προς το πρόσωπο του Αργεντίνου, αφού ο συγκεκριμένος οπαδός που ξυλοκοπήθηκε, λίγο νωρίτερα τον είχε φτύσει στο αυτί, ενώ του φώναξε «suck my d*** (γλείψε το π@#$* μου)». Παράλληλα, οι άνθρωποι της Σίτι τονίζουν πως έχουν σοβαρά παράπονα από την ασφάλεια του γηπέδου και γενικότερα από τη φιλοξενία της Γουίγκαν.

Should Aguero get a ban for this?

RT - yes

LIKE - no

If yes, for how many games? pic.twitter.com/VEWBwQJfrU

— Footy Streamer HD (@footystreamerHD) February 19, 2018