Ενταση με Πεπ στη φυσούνα (vid)

Ο Ντελφ αποβλήθηκε λίγα δεύτερα πριν το τέλος του α'μέρους στο ματς με τη Γουίγκαν και αμέσως μετά ακολούθησε ένταση στη φυσούνα. Πρωταγωνιστές σε αυτό το γεγονός οι προπονητές των δυο ομάδων, με τον Γκουαρδιόλα να είναι έντονα εκνευρισμένος με τον Πολ Κουκ.

Pep Guardiola attacking the Wigan manager in the tunnel after Fabian Delph got sent off pic.twitter.com/5HIWsGTAZD

— Football Transfer (@TrnsfrFootball) February 19, 2018